ЗСУ на Півдні "хімарснули" 3 склади боєприпасів ворога та 4 зенітно-ракетні системи: деталі

Крім того, гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.

На південних фронтах обстановка залишається напруженою, але українські сили оборони контролюють її розвиток.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Росіяни продовжують вести бойові дії по займаному рубежу оборони. В напрямку Сухий Ставок – Лозове спецвзвод окупантів за підтримки БТР-82А та танкового взводу намагався йти на штурм. Проте успіху не мав і з втратами відійшов.

Ворог активізував артилерійські та авіаційні атаки

Окупанти завдали 16 авіаударів вздовж лінії зіткнення по українських позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах. Обійшлося без втрат.

Також загарбники з важкої ствольної артилерієї 152-го калібру обстріляли Іванівку. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюються.

Українська авіація та артилерія завдає удару

Своєю чергою українські штурмовики атакували 2 осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.

Українські ракетно-артилерійськими підрозділи атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема й з боєприпасами в Херсонському районі.

Втрати ворога:

39 окупантів;

4 зенітно-ракетні системи С-300 та радіолокаційна станцію "Імбир",

та радіолокаційна станцію автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

броньованої та автомобільної техніки. 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, що окупанти опівночі 5 серпня потужно обстріляли Нікополь.

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