ЗСУ на півдні ліквідували понад 50 окупантів та знищили склад боєприпасів у Солдатському

На півдні України військові ЗСУ ліквідували понад 50 російських окупантів.

Про у Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи поточну ситуацію на півдні України станом на 13:00.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, за результатами яких закріплено наш вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях, а окупаційні війська зменшено на 51 рашиста, ще 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також склад боєприпасів у Солдатському", - зазначив він.

Водночас Назаров наголосив, що у Чорному морі напоготові до нанесення ракетних ударів перебувають два ворожих надводних кораблі та підводний човен, споряджені 20 ракетами типу "Калібр". Решта 11 кораблів та катерів російського флоту продовжують маневрувати в ракетно безпечних районах поблизу узбережжя Криму.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 154-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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