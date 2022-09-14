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ЗСУ на півдні розбомбили російську колону, міст та понтонну переправу

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ЗСУ на півдні розбомбили російську колону, міст та понтонну переправу

Фото: скриншот з відео

ЗСУ продовжують завдавати вогневих ударів по російських окупантах.

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ обстріляли колони ворожої техніки, Каховський міст та понтонну переправу в районі Антонівського моста.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Уражено скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої Пристані та Дудчан, де додатково влучено ще й в склад боєприпасів.

 За попередньо підтвердженими даними за ніч ворог втратив 27 окупантів і 2 одиниці автомобільної техніки.

"Бойову машину десанту мобілізовано з ворожих військ до одного з наших підрозділів. Решта втрат ворога дорозвідується", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, генерал США пояснив, чому у Путіна майже не коментують ганебну поразку армії РФ.

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