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ЗСУ на півдні тримають під вогневим контролем всю логістичну складову окупантів - військовий експерт

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ЗСУ на півдні тримають під вогневим контролем всю логістичну складову окупантів - військовий експерт

Фото: Associated Press

За словами експерта, армія Україна вже демонструє стандарти НАТО.

Збройні сили України на тактичному та оперативному рівні перейшли до тактики провідних країн світу, відмовившись від радянської спадщини. 

Про це 31 липня розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі національного телемарафону у слоті 1+1. 

"Це росіяни нехай підіймають з комісарами і червоним прапором в штикову атаку червоний прапор. Українцям варто берегти життя кожного військового – це власне і відбулося. Це є показник переходу України до стандартів НАТО. Що стосується можливості Росії до контрнаступу, то наразі на території Херсонської області ЗСУ вийшли на відстань, яка дозволяє тримати під вогневим контролем всю логістичну складову окупаційної армії. Логістична складова вже порушена і це дає ЗСУ підстави для покращення позицій і переходу в контрнаступ", - зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи можливий наступ росіян на Одесу на початку 2023-го.

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