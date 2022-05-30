ЗСУ на півдні України ліквідували окупантів, знищили "Гради" і склад з боєприпасами

ЗСУ на півдні України ліквідували окупантів, знищили "Гради" і склад з боєприпасами

Українські захисники на півдні України у ніч проти 30 травня ліквідували 46 окупантів та знищили ворожу техніку.

Зокрема окупанти втратили реактивні системи залпового вогню "Град", 8 танків та склад із боєприпасами.

Прог це повідомляє оперативне командування "Південь".

"За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами за ніч втрати противника склали 46 рашистів, 8 танків Т-62, 2 122-мм гаубиці, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", автомобільна і броньована техніка, а також склад боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Також на півдні України українські захисники збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

Російські окупанти ж на Миколаївщині "Точкою У" обстріляли місто Новий Буг. Через що було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Після цього окупанти поширили фейк про нібито знищення українського командного пункту та техніки.

Також росіяни вчергове обстріляли Одеську область.

"З літаків Ту-22 було випущено ракети Х-22. Одну з ракет знищено силами протиповітряної оборони, друга влучила у непрацюючий міст через Дністровський лиман", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Криворізькому напрямку ворог здійснює контрбатарейну боротьбу.

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