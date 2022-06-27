ЗСУ на півдні України ударили по скупченню окупантів та знищили три склади боєприпасів — ОК “Південь”

На Херсонщині українська авіація завдала три удари по живій силі та техніці ворога.
Упродовж доби 26 червня Збройні сили України на південному фронті знищили 2 склади російських боєприпасів на Миколаївщині і один склад на Херсонщині.
Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.
Бойові дії на півдні України в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів.
У трьох районах Херсонщини українська авіація завдала 3 удари по скупченню живої сили окупантів та їхньої військової техніки.
Втрати росіян упродовж доби склали:
- 39 солдатів;
- 1 танк Т-72;
- 4 одиниці броньованої техніки;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
Окупанти намагалися безуспішно відновити втрачені території в районі села Потьомкіне, завдавши авіаудару гелікоптером Мі-28 по позиціях українських захисників. Без втрат.
Російські війська активізували повітряну розвідку, намагаючись розвідати позиції ЗСУ на Херсонщині. Водночас українські захисники знищили три безпілотники "Орлан-10".
В Чорному морі триває шторм. Там перебувають 2 російські кораблі, які готові до нанесення ракетних ударів. Корабельне угруповання має на озброєнні 16 ракет типу “Калібр”.
Нагадаємо, у селі Заградівка Херсонської області 53-річний місцевий мешканець підірвався на касетному снаряді.
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