ЗСУ на півдні України ударили по скупченню окупантів та знищили три склади боєприпасів — ОК “Південь”

ЗСУ на півдні України ударили по скупченню окупантів та знищили три склади боєприпасів — ОК “Південь”

На Херсонщині українська авіація завдала три удари по живій силі та техніці ворога.

Упродовж доби 26 червня Збройні сили України на південному фронті знищили 2 склади російських боєприпасів на Миколаївщині і один склад на Херсонщині.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.

Бойові дії на півдні України в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів.

У трьох районах Херсонщини українська авіація завдала 3 удари по скупченню живої сили окупантів та їхньої військової техніки.

Втрати росіян упродовж доби склали:

39 солдатів;

1 танк Т-72;

4 одиниці броньованої техніки;

3 одиниці автомобільної техніки.

Окупанти намагалися безуспішно відновити втрачені території в районі села Потьомкіне, завдавши авіаудару гелікоптером Мі-28 по позиціях українських захисників. Без втрат.

Російські війська активізували повітряну розвідку, намагаючись розвідати позиції ЗСУ на Херсонщині. Водночас українські захисники знищили три безпілотники "Орлан-10".

В Чорному морі триває шторм. Там перебувають 2 російські кораблі, які готові до нанесення ракетних ударів. Корабельне угруповання має на озброєнні 16 ракет типу “Калібр”.

Нагадаємо, у селі Заградівка Херсонської області 53-річний місцевий мешканець підірвався на касетному снаряді.

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