ЗСУ на півдні України збили російський літак, вертоліт та ліквідували 51 окупанта

ЗСУ на півдні України ліквідували 51 окупанта та знищили ворожу техніку.
Також українські захисники збили російський штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8.
Про це повідомили в ОК "Південь".
У Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25.
"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс "Тор" в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту", - йдеться у повідомленні.
Також ЗСУ ліквідували 51 окупанта, гаубицю "МСТА-Б", танк та 16 одиниць іншої техніки.
Нагадаємо, строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25.
Читайте також:
- Нацгвардієць "Іглою" ліквідував вже шість російських штурмовиків Су-25
- Українські десантники збили російський літак Су-25
- Збили 70 із 24: російська пропаганда знищила у кілька разів більше літаків Су-25, ніж мала Україна