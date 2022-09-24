ЗСУ на півдні України збили російський літак, вертоліт та ліквідували 51 окупанта

Також українські захисники збили російський штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8.

Про це повідомили в ОК "Південь".

У Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25.

"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс "Тор" в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту", - йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ ліквідували 51 окупанта, гаубицю "МСТА-Б", танк та 16 одиниць іншої техніки.

Нагадаємо, строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25.

Читайте також: