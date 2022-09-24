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ЗСУ на півдні України збили російський літак, вертоліт та ліквідували 51 окупанта

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ЗСУ на півдні України збили російський літак, вертоліт та ліквідували 51 окупанта

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ на півдні України ліквідували 51 окупанта та знищили ворожу техніку.

Також українські захисники збили російський штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8.

Про це повідомили в ОК "Південь". 

У Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25.

"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс "Тор" в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки – в Каховці. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту", - йдеться у повідомленні. 

Також ЗСУ ліквідували 51 окупанта, гаубицю "МСТА-Б", танк та 16 одиниць іншої техніки. 

Нагадаємо, строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
574
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