ЗСУ на півдні України знищили колону техніки окупантів та військових РФ, які знущались з українців: фото

ЗСУ на півдні України знищили колону техніки окупантів та військових РФ, які знущались з українців: фото

Львівські десантники врятували родини, які російські вбивці хотіли розстріляти.

На півдні України захисники знищили колону російської техніки та ліквідували окупантів, які розпочали терор проти мирних українців.

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Десантники повідомили, що артилеристи спільно з десантниками вщент знищили чималу колону військової техніки разом з противником.

"У відповідь на це розлючений ворог запровадив терор проти українського мирного населення. Методом психологічного тиску та залякування окупанти намагались серед місцевих жителів вишукати патріотів, що могли нібито співпрацювати з підрозділами ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Проте за допомогою розвідників-десантників вдалось знищили пункти управління та вогневі засоби окупантів.

"Подібний епізод по звільненню сусіднього населеного пункту стався згодом. Там, також ненависний ворог, вдавався до терору щодо українських громадян. Тільки завдячуючи швидким наступальним діям штурмових підрозділів Львівських десантників сім’ї, яких рашисти намагались розстріляти були вчасно врятовані, а окуповане селище звільнено від "освободителей", - повідомили захисники.

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