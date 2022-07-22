ЗСУ на півдні уразили два ворожих склади боєприпасів і п’ять опорних пунктів

Після значних втрат одна мотострілецька бригада РФ відмовляється йти в бій.

На південних рубежах українська авіація завдала значних ударів по позиціях ворога.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Зазначається, що на півдні росіяни продовжують ведення оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі. Після значних втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій.

Надвечір 21 липня ворог наніс авіаційний удар в район Потьомкиного. Проте обійшлося без наших втрат.

Натомість українські авіатори протягом дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3

Було завдано ударів по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Всього українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 230 вогневих завдань.

Підтверджені втрати росіян:

35 окупантів,

самохідна гаубиця Мста-С,

два безпілотних розвідники,

три одиниці броньованої та вісім автомобільної техніки.

Остаточні дані дорозвідуються.

Тим часом у Чорному морі без змін росіяни продовжують тримати 2 ворожі ракетні носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр", які можуть завдати ударів по всій території України.

Раніше речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про кількість знищених складів та баз окупантів за добу.

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