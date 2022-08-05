ЗСУ на півдні за добу ліквідували 39 окупантів, знищили три їхні склади з боєприпасами та чотири ЗРК С-300

За даними ОК "Південь", ситуація в зоні відповідальності лишається напруженою, але Сили оборони контролюють її розвиток.

Збройні сили України на півдні за добу знищили три ворожі склади з боєприпасами: в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

Про це у зведенні за підсумками доби 4 липня повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашими штурмовиками атаковано 2 осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що достеменно встановлено, що вдалося ліквідувати 39 окупантів, 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Васильок", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Наголошується, що остаточні втрати ворога дорозвідуються. Водночас, без можливості просування суходолом, росіяни активізували артилерійські та авіаційні атаки. 16 авіаударів нанесено ворожою штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення по наших позиціях та нещодавно звільнених населених пунктах. Без втрат, наголосили в ОК.

Також повідомляється про обстріл Іванівки ворожою важкою ствольною артилерією 152-го калібру. Загинула одна людина, масштаби руйнувань уточнюються.

У Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів та катерів.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 163-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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