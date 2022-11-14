ЗСУ на півдні завдали чотири авіаудари по скупченням російських військ

Українські військові завдали чотирьох авіаударів по місцях скупчення живої сили та техніки на Лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Обстановка в нашій зоні відповідальності в Південнобузькому й Таврійському операційних районах стабільно складна, але підконтрольна Силам оборони.

Противник продовжує облаштування оборони на лівому березі Дніпра, намагається створити додаткові рубежі оборони, утримати зайняті рубежі.

Продовжує наносити вогневе ураження по наших військах та деокупованих населених пунктах вздовж правого берега Дніпра із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів.

Українські артилеристи впродовж доби виконали 33 вогневі завдання.

Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 рашистів, сім одиниць автобронетехніки. Решта результатів дорозвідуються.

Нагадаємо, раніше американський генерал сказав, у кого буде перевага під час зимових боїв в Україні.

Також ми інформували, що ЗСУ отримали нагоду активізувати контрнаступ, допоки росіяни не зібрали резерви та не збудували потужніші оборонні позиції.

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