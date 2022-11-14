Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ на півдні завдали чотири авіаудари по скупченням російських військ

Дата публікації
Перегляди
258
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ на півдні завдали чотири авіаудари по скупченням російських військ

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Українські артилеристи впродовж доби виконали 33 вогневі завдання.

Українські військові завдали чотирьох авіаударів по місцях скупчення живої сили та техніки на Лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Обстановка в нашій зоні відповідальності в Південнобузькому й Таврійському операційних районах стабільно складна, але підконтрольна Силам оборони.

Противник продовжує облаштування оборони на лівому березі Дніпра, намагається створити додаткові рубежі оборони, утримати зайняті рубежі.

Продовжує наносити вогневе ураження по наших військах та деокупованих населених пунктах вздовж правого берега Дніпра із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів.

Українські артилеристи впродовж доби виконали 33 вогневі завдання.

Наразі підтверджено результати ворожих втрат у кількості 40 рашистів, сім одиниць автобронетехніки. Решта результатів дорозвідуються.

Нагадаємо, раніше американський генерал сказав, у кого буде перевага під час зимових боїв в Україні.

Також ми інформували, що ЗСУ отримали нагоду активізувати контрнаступ, допоки росіяни не зібрали резерви та не збудували потужніші оборонні позиції.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
258
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація