ЗСУ на півдні збили російський штурмовик Су-25, який летів вбивати українців

Українські захисники у неділю, 30 жовтня, на півдні України збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили повітряні сили ЗСУ.

Ворожий літак ЗСУ збили у неділю, 30 жовтня, о 8:00. Російський літак поспішав вбивати українці, проте його вдалось знешкодити.

"30 жовтня близько 8:00 на південному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів на війні проти України

Станом на 30 жовтня ЗСУ ліквідували 71 200 окупантів. Також українські захисники збили 274 літаки та 252 вертольоти РФ.

Так, 30 жовтня у Харківській області ЗСУ збили російський вертоліт, який летів вбивати українців.

Також 18 жовтня українські військові збили на Херсонщині російський штурмовик Су-25.

Інколи російська ударна авіація не долітає до України та самознищується ще на території держави-агресора. 10 жовтня у Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-25, який мав здійснити бойовий виліт, також загинув пілот. 9 жовтня там впав російський літак Су-24.

Читайте також: