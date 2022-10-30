Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ на півдні збили російський штурмовик Су-25, який летів вбивати українців

Дата публікації
Перегляди
467
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ на півдні збили російський штурмовик Су-25, який летів вбивати українців

Літак збили на південному напрямку.

Українські захисники у неділю, 30 жовтня, на півдні України збили російський штурмовик Су-25

Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. 

Ворожий літак ЗСУ збили у неділю, 30 жовтня, о 8:00. Російський літак поспішав вбивати українці, проте його вдалось знешкодити. 

"30 жовтня близько 8:00 на південному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні. 

Втрати окупантів на війні проти України

Станом на 30 жовтня ЗСУ ліквідували 71 200 окупантів. Також українські захисники збили 274 літаки та 252 вертольоти РФ. 

Так, 30 жовтня у Харківській області ЗСУ збили російський вертоліт, який летів вбивати українців. 

Також 18 жовтня українські військові збили на Херсонщині російський штурмовик Су-25.

Інколи російська ударна авіація не долітає до України та самознищується ще на території держави-агресора. 10 жовтня у Ростовській області Росії розбився військовий літак Су-25, який мав здійснити бойовий виліт, також загинув пілот. 9 жовтня там впав російський літак Су-24. 

Читайте також:

Зеленський за 30 жовтня: зупинено штурм росіян - збито гвинтокрил і літак ворога

Зеленський за 30 жовтня: зупинено штурм росіян - збито гвинтокрил і літак ворога

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
467
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація