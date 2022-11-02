ЗСУ на півдні знищили 25 окупантів, 3 "Гради", 2 САУ, ЗРК "Тор" та 3 склади боєприпасів

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Збройні сили України нанесли 8️ авіаударів по скупченнях живої сили та техніки ворога на півдні.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.

По позиціях українських військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог нищівно гатить з усього наявного озброєння, використовує авіацію, дрони-камікадзе та дрони-розвідники. Понад три десятки вильотів здійснено повітряними шпигунами.

Опівдні реактивною системою залпового вогню ворог вдарив по Маргенецькій громаді Нікопольщини з напрямку Енергодару. Обійшлося без втрат та руйнувань.

Противник атакував наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу “Ланцет” в Бериславському і Миколаївському районах. Без жертв.

Чотири рази парою гелікоптерів Ка-52 ворог бив по наших позиціях і звільнених селах Херсонщини, а по обіді додав штурмову авіацію. Попередньо - без людських втрат.

Нашою авіацією нанесено 8️ авіаційних ударів по скупченнях живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 1️06 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на 25 рашистів, 3️ реактивні системи залпового вогню «Град», самохідну крупнокаліберну гаубицю «Акація», самохідну артиллерійсько-мінометну установку «Нона», зенітно-ракетний комплекс «Тор», 11 одиниць авто та бронетехніки, 3️ склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Донецькій області ЗСУ поцілили ворожий гелікоптер, а також приземлили БпЛА окупантів..

Також ми раніше інформували, що на авіабазі у Псковській області РФ пролунали потужні вибухи, які знищили кілька російських вертольотів Ка-52.

Мапа боїв: ЗСУ знищили колону ворожої техніки на Херсонщині

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