ЗСУ на півдні знищили 32 окупанти та 2 склади з боєприпасами

Українські військові за минулу добу виконали 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях окупантів на півдні України.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Зокрема, українська авіація завдала 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, також був нанесений удар по скупченню ворога у критому ангарі.

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В свою чергу ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Всього за минулу добу було знищено 32 окупанти, танк і ще 9 одиниць іншої авто-бронетехніки. У Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено 2 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили від російських загарбників село Мала Сейдеменуха Бериславського району Херсонської області.

Також раніше військові опублікували відео ударів по переправі окупантів у районі Антонівського мосту.