ЗСУ на півдні знищили 9 танків, установку С-300 і розгромили понтонну переправу ворога

Українська авіація нанесла 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили й техніки, командних пунктах і транспортних шляхах.

У суботу, 3 вересня, підрозділи ЗСУ на південному фронті завдавали авіаційних та ракетно-артилерійських ударів по позиціях російських окупантів.

Про це повідомили проти ночі 4 вересня в Оперативному командуванні “Південь”.

Авіація ЗСУ завдала 24 удари по районах зосередження живої сили і техніки, опорних і командних пунктах ворога. Ракетно-артилерійські підрозділи також продовжували виконувати вогневі завдання.

Упродовж доби окупанти втратили:

138 військових;

військових; 9 танків;

танків; 1 гаубицю "Мста-Б";

гаубицю "Мста-Б"; 1 реактивну систему залпового вогню "Ураган";

реактивну систему залпового вогню "Ураган"; 1 пускову установку С-300;

пускову установку С-300; 1 гармату-гаубицю 152-го калібру;

гармату-гаубицю 152-го калібру; 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та ліквідовано поромну переправу поблизу Берислава.

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“У Чорному морі триває шторм, тож кораблі та катери ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму”, - зауважили українські військові.

Нагадаємо, упродовж суботи, 3 вересня, ворог двічі атакував Миколаївщину ракетами повітряного базування.

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