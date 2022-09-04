ЗСУ на півдні знищили 9 танків, установку С-300 і розгромили понтонну переправу ворога

Українська авіація нанесла 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили й техніки, командних пунктах і транспортних шляхах.
У суботу, 3 вересня, підрозділи ЗСУ на південному фронті завдавали авіаційних та ракетно-артилерійських ударів по позиціях російських окупантів.
Про це повідомили проти ночі 4 вересня в Оперативному командуванні “Південь”.
Авіація ЗСУ завдала 24 удари по районах зосередження живої сили і техніки, опорних і командних пунктах ворога. Ракетно-артилерійські підрозділи також продовжували виконувати вогневі завдання.
Упродовж доби окупанти втратили:
- 138 військових;
- 9 танків;
- 1 гаубицю "Мста-Б";
- 1 реактивну систему залпового вогню "Ураган";
- 1 пускову установку С-300;
- 1 гармату-гаубицю 152-го калібру;
- 18 одиниць автомобільної бронетехніки.
Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та ліквідовано поромну переправу поблизу Берислава.
“У Чорному морі триває шторм, тож кораблі та катери ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму”, - зауважили українські військові.
Нагадаємо, упродовж суботи, 3 вересня, ворог двічі атакував Миколаївщину ракетами повітряного базування.
Читайте також:
- ЗСУ штурмують позиції окупантів на трьох напрямках: у британській розвідці розповіли, як просувається наступ на Херсонщині
- "Спека починається по всій лінії фронту": Подоляк заявив про наступ ЗСУ на всіх напрямках
- "Якісь постійні "хлопки": ЗСУ знищили на Луганщині понад 300 окупантів разом із технікою - ОВА