ЗСУ на півдні знищили два "Панцирі" та командний пункт окупантів – Плетенчук

Сили оборони України знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" на південному напрямку.

Про це заявив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук у Facebook.

За його словами, також ЗСУ вдарили по двох важливих пунктах окупантів.

"Мінус 2 "Панцирі" на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт та пункт управління дронами. Упс", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, РФ переміщує на кордон з Харківщиною нові підрозділи – що відбувається в регіоні.

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