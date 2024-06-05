ЗСУ на півдні знищили два "Панцирі" та командний пункт окупантів – Плетенчук

В окупантів чергові втрати.
Сили оборони України знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1" на південному напрямку.
Про це заявив начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук у Facebook.
За його словами, також ЗСУ вдарили по двох важливих пунктах окупантів.
"Мінус 2 "Панцирі" на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт та пункт управління дронами. Упс", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, РФ переміщує на кордон з Харківщиною нові підрозділи – що відбувається в регіоні.
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