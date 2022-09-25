ЗСУ на півдні знищили два склади з боєприпасами та один пункт управління окупаційної армії

Українські захисники на півдні України знищили два склади з боєприпасами та один пункт управління окупаційної армії.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 133 вогневих завдань за ніч.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Нанесено вогневі ураження по переправам в районі Нової Каховки, районам зосередження особового складу та техніки рашистів та по їх засобам протиповітряної оборони. Знищено склад боєприпасів в Херсонському районі, а в Бериславському - і склад, і пункт управління", - йдеться у повідомленні.

Також під ранок виявлено та попереджено прохід ДРГ противника в тил наших підрозділів в Нововоронцовській громаді. Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч склали 8 окупантів та 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА. Решта втрат дорозвідується.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні 25 вересня пролунали вибухи. Після потужних вибухів місцеві жителі помітили дим в районі Антонівського автомобільного моста.

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