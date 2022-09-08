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ЗСУ на півдні знищили дві понтонні переправи та пункт управління окупантів

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ЗСУ на півдні знищили дві понтонні переправи та пункт управління окупантів

Фото: Associated Press

Сили оборони на півдні України знищили дві понтонні переправи та пункт управління російських окупантів.

Також ЗСУ завдали ударів по району зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння. 

Про це повідомили в ОК "Південь". 

"Наші ракетно артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні", - йдеться у повідомленні. 

Втрати окупантів - 29 загарбників, чотири танки та одна бойова машина десанту. 

Нагадаємо, українські захисники знищили взводний опорний пункт російських військових на Херсонщині.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1642
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