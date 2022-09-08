ЗСУ на півдні знищили дві понтонні переправи та пункт управління окупантів

Сили оборони на півдні України знищили дві понтонні переправи та пункт управління російських окупантів.

Також ЗСУ завдали ударів по району зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Наші ракетно артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і 2 понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів - 29 загарбників, чотири танки та одна бойова машина десанту.

Нагадаємо, українські захисники знищили взводний опорний пункт російських військових на Херсонщині.

Читайте також: