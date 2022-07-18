ЗСУ на півдні знищили опорні пункти росіян і два склади боєприпасів

У Миколаївській області були знищені ворожі склади боєприпасів.
Українські штурмовики двічі завдали удару по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду на Херсонщині.
Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".
За добу на південному напрямку українські воїни знищили:
- 36 окупантів;
- 2 самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1";
- 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління;
- 1 радіолокаційну станцію "Підліт";
- 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Також підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.
Раніше повідомлялося, що російські кораблі відійшли від берегів Криму до Новоросійська.
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