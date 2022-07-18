ЗСУ на півдні знищили опорні пункти росіян і два склади боєприпасів

У Миколаївській області були знищені ворожі склади боєприпасів.

Українські штурмовики двічі завдали удару по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду на Херсонщині.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

За добу на південному напрямку українські воїни знищили:

36 окупантів;

2 самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" ;

; 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління;

1 радіолокаційну станцію "Підліт" ;

; 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

Раніше повідомлялося, що російські кораблі відійшли від берегів Криму до Новоросійська.

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