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ЗСУ на півдні знищили опорні пункти росіян і два склади боєприпасів

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ЗСУ на півдні знищили опорні пункти росіян і два склади боєприпасів

Командування Повітряних Сил

У Миколаївській області були знищені ворожі склади боєприпасів.

Українські штурмовики двічі завдали удару по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду на Херсонщині.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

За добу на південному напрямку українські воїни знищили:

  • 36 окупантів;
  • 2 самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1";
  • 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління;
  • 1 радіолокаційну станцію "Підліт";
  • 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

Раніше повідомлялося, що російські кораблі відійшли від берегів Криму до Новоросійська.

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