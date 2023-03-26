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ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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404
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ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів

Фото: Associated Press

За добу на півдні ліквідували 8 окупантів.

Українські захисники на території окупованого півдня знищили спостережний пункт та інженерну техніку росіян. 

Про це повідомили в ОК "Південь". 

"За підтвердженими даними знищено ворожий спостережний пункт та інженерну техніку, демілітарізовано 8 рашистів. Інші дані дорозвідуються", - йдеться у повідомленні. 

Також в ОК "Південь" попередили українців про велику загрозу нанесення ракетних ударів по нашій території. Так, у Чорному морі перебуває два підводних човни із загальним залпом - 8 ракет "Калібр". 

Нагадаємо, від 24 лютого 2022-го до 26 березня 2023-го ЗСУ знищили 170 550 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 660 військових. Дані уточнюються. 

Також українські воїни на Сватівському напрямку виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу ворожої армії, після чого артилеристи ЗСУ знищили піхотну групу противника.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
404
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