ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів

За добу на півдні ліквідували 8 окупантів.
Українські захисники на території окупованого півдня знищили спостережний пункт та інженерну техніку росіян.
Про це повідомили в ОК "Південь".
"За підтвердженими даними знищено ворожий спостережний пункт та інженерну техніку, демілітарізовано 8 рашистів. Інші дані дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.
Також в ОК "Південь" попередили українців про велику загрозу нанесення ракетних ударів по нашій території. Так, у Чорному морі перебуває два підводних човни із загальним залпом - 8 ракет "Калібр".
Нагадаємо, від 24 лютого 2022-го до 26 березня 2023-го ЗСУ знищили 170 550 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 660 військових. Дані уточнюються.
Також українські воїни на Сватівському напрямку виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу ворожої армії, після чого артилеристи ЗСУ знищили піхотну групу противника.
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