ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 і вертоліт: деталі

Українські захисники збили ворожий літак і гелікоптер, який окупанти відправили на порятунок екіпажу штурмовика.

Сьогодні, 25 вересня, близько 17.00, українські захисники зибили штурмовик та вертоліт російських окупантів.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Так, підрозділи зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині.

Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту. Проте гелікоптер теж був успішно знищений зенітниками Одеської бригади.

За цю добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил також збили два іранські безпілотники-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині та Одещині.

Нагадаємо, що Україна отримала системи ППО NASAMS.

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