ЗСУ на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 і вертоліт: деталі

Українські захисники збили ворожий літак і гелікоптер, який окупанти відправили на порятунок екіпажу штурмовика.
Сьогодні, 25 вересня, близько 17.00, українські захисники зибили штурмовик та вертоліт російських окупантів.
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Так, підрозділи зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині.
Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту. Проте гелікоптер теж був успішно знищений зенітниками Одеської бригади.
За цю добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил також збили два іранські безпілотники-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині та Одещині.
Нагадаємо, що Україна отримала системи ППО NASAMS.
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