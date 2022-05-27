ЗСУ на сході України ліквідували 60 окупантів та їхню техніку

Українські захисники на сході України 27 травня ліквідували 60 окупантів.
Також воїни знищили військову техніку російських загарбників.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
У ЗСУ повідомили, продовжують стримувати російського агресора від просування в Україну.
Так, сили оборони 27 травня ліквідували 60 окупантів, знищили одну бойову броньовану машину, одну бойову машину піхоти, одну артилерійську систему та два артилерійські тягачі.
Нагадаємо, американський генерал-лейтенант у відставці, екс-командувач сухопутним командуванням союзників і армією США в Європі Бен Ходжес вважає, що до кінця літа українські військові відтиснуть російських окупантів до позицій, які вони займали до 24 лютого.
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