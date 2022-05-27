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ЗСУ на сході України ліквідували 60 окупантів та їхню техніку

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ЗСУ на сході України ліквідували 60 окупантів та їхню техніку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські захисники на сході України 27 травня ліквідували 60 окупантів.

Також воїни знищили військову техніку російських загарбників. 

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід". 

У ЗСУ повідомили, продовжують стримувати російського агресора від просування в Україну.

Так, сили оборони 27 травня ліквідували 60 окупантів, знищили одну бойову броньовану машину, одну бойову машину піхоти, одну артилерійську систему та два артилерійські тягачі. 

Нагадаємо, американський генерал-лейтенант у відставці, екс-командувач сухопутним командуванням союзників і армією США в Європі Бен Ходжес вважає, що до кінця літа українські військові відтиснуть російських окупантів до позицій, які вони займали до 24 лютого

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