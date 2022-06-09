ЗСУ на сході України знищили ворожий склад з боєприпасами та ліквідували окупантів

Українські захисники на сході України ліквідували 32 окупантів та знищили ворожий склад з боєприпасами.
Також силам оборони вдалось знищити ворожу військову техніку.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили: особового складу – 32; БМП – 1; АТТ – 3; БПЛА – 1; склад з боєприпасами – 1. Смерть ворогам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на території Донецької області 9 червня загинули троє людей.
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