ЗСУ на Слов'янському напрямку відкинули російських окупантів - Міноборони

Українські захисники на Слов'янському напрямку відбили наступ російських окупантів та відкинули ворога.

Загарбники наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, проте зазнали поразки та відступили.

Про це 6 червня в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що українські воїни продовжують ліквідовувати загарбників та їхню техніку.

"За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, лише за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках наші бійці успішно відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки", - заявив Олександр Мотузяник.

Він також додав, що українські воїни збили російський вертоліт Ка-52 та ворожий безпілотник.

Нагадаємо, січеславські десантники показали, як знищують російських окупантів. Захисники захищають Україну на Донецькому напрямку, воюючи з російськими окупантами.

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