ЗСУ на Таврійському напрямку вдарили по техніці та складах російських окупантів

Українські військові на Таврійському напрямку потужно вдарили по техніці та складах російських окупантів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Як зазначається, українські військові продовжують знищувати живу сила та техніку російських окупантів.

"За добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки", - наголосив Олександр Тарнавський.

Зокрема, окупанти втратили чотири броньовані машини, шість одиниць артилерійських систем та мінометів, одну ТОС-1А "Сонцепьок", один безпілотний літальний апарат та сім одиниць автомобільної техніки.

Крім того, було знищено 10 складів боєприпасів та склад ПММ противника.

Нагадаємо, що у польському МЗС заявили про "не найкращі відносини" з Україною.

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