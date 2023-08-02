ЗСУ на Таврійському напрямку вдарили по техніці та складах російських окупантів

За добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки.
Українські військові на Таврійському напрямку потужно вдарили по техніці та складах російських окупантів.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Як зазначається, українські військові продовжують знищувати живу сила та техніку російських окупантів.
"За добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки", - наголосив Олександр Тарнавський.
Зокрема, окупанти втратили чотири броньовані машини, шість одиниць артилерійських систем та мінометів, одну ТОС-1А "Сонцепьок", один безпілотний літальний апарат та сім одиниць автомобільної техніки.
Крім того, було знищено 10 складів боєприпасів та склад ПММ противника.
Нагадаємо, що у польському МЗС заявили про "не найкращі відносини" з Україною.
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