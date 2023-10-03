ЗСУ на Таврійському напрямку за добу "мінуснули" понад 260 окупантів

Українські військові на Таврійському напрямку за минулу добу знищили понад 260 російських окупантів та ще 20 одиниць військової техніки.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Як стало відомо, на Авдіївському напрямку помітно збільшилася інтенсивних дій російських окупантів. Росіяни безуспішно намагаються відновити втрачене положення в районі Авдіївки.

Наші захисники успішно відбили штурмові дії ворога в районі східніше Степового на Донеччині. 10 невдалих атак окупанти провели в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Водночас на Шахтарському напрямку українські воїни завдали втрат та успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського і Рівнополя.

Крім того, на Запорізькому напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тисячу 198 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 261 особу. 10 російських окупантів здалися в полон. Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один танк, дві ББМ, сім артилерійських систем, п'ять одиниць автомобільної та п'ять – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про підступність росіян під час запусків безпілотників.

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