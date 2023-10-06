Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ на Таврійському напрямку за добу знищили російську станцію "Житель" та "Солнцепьок"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
30
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ на Таврійському напрямку за добу знищили російську станцію "Житель" та "Солнцепьок"

Російський "Солнцепьок" / фото ілюстративне

ЗСУ виконали 1270 вогневих завдань - знищено 323 військових РФ.

Українські військові знищили коштовну російську станцію РЕБ Р-330Ж “Житель” та ТОС-1А”Солнцепьок”. 

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Як стало відомо, українські військові за минулу добу знищили станцію військових РФ “Житель”, систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок” та ще 44 одиниці іншої військової техніки.

Водночас окупанти за добу завдали 13 авіаційних ударів та здійснили 24 бойових зіткнення. Крім того, було зафіксовано 915 артилерійських обстрілів. У відповідь ЗСУ виконали 1270 вогневих завдань - знищено 323 військових РФ, ще в полон потрапили два окупанта.

"Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 9 БпЛА, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога", - наголосив  командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, що США планують вчетверо збільшити виробництво снарядів для України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
30
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація