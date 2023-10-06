ЗСУ на Таврійському напрямку за добу знищили російську станцію "Житель" та "Солнцепьок"

Українські військові знищили коштовну російську станцію РЕБ Р-330Ж “Житель” та ТОС-1А”Солнцепьок”.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Як стало відомо, українські військові за минулу добу знищили станцію військових РФ “Житель”, систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок” та ще 44 одиниці іншої військової техніки.

Водночас окупанти за добу завдали 13 авіаційних ударів та здійснили 24 бойових зіткнення. Крім того, було зафіксовано 915 артилерійських обстрілів. У відповідь ЗСУ виконали 1270 вогневих завдань - знищено 323 військових РФ, ще в полон потрапили два окупанта.

"Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 9 БпЛА, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога", - наголосив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, що США планують вчетверо збільшити виробництво снарядів для України.

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