ЗСУ на Вугледарському напрямку філігранно знищили техніку окупантів (відео)

Українські військові сьогодні вранці, 2 листопада, філігранно знищили щонайменше 10 одиниць техніки окупантів на Вугледарському напрямку.

Відповідні відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як стало відомо, в результаті успішних контрдій на Вугледарському напрямку воїни 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців уразили щонайменше 10 одиниць техніки, серед яких кілька БМП і 3 танки — один Т-80БВ та два Т-72Б3.

На кадрах з відео видно, як на полі стоять декілька російських танків, з яких “валить” дим. Такою була ранкова спроба росіян піти в наступ.

ЗСУ на Вугледарському напрямку філігранно знищили техніку окупантів

Нагадаємо, що пілоти fpv-дронів 71 єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України ефектно знищили бойова машина десанту (БМД) російських загарбників.

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