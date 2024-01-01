ЗСУ на Запоріжжі "привітали" окупантів з Новим роком

Мешканці Токмака повідомляють про звуки вибухів у передмісті.

У передмісті окупованого Токмака на Запоріжжі лунають вибухи 1 січня. Ймовірно, це ЗСУ передають ворогу "вітання".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Русня в Токмаку приймає вітання з 2024 роком. Мешканці повідомляють про звуки вибухів в передмісті", – вказано в заяві.

У ефірі телемарафону Федоров також повідомив, що загарбники заборонили жителям Токмака та інших окупованих населених пунктів виходити на вулицю 1 січня. Таким чином ворог намагається боротися з україгським спротивом.

До слова, у новорічну ніч в окупованому Донецьку сталися шість "прильотів" по готелю "Донбас Палас", де святкували російські загарбники з московськими гостями.

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