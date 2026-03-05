ЗСУ на Запорізькому напрямку відвоювали більше, ніж захопила РФ: експерт розкрив, як це вдалося

ЗСУ

Українські захисники за останній місяць звільнили на Запорізькому напрямку більше територій, ніж окупував противник. Силам оборони вдалося не лише зупинити активний наступ РФ, а й відкинути росіян із раніше захоплених позицій.

Про це в етері «24 Каналу» повідомив військовий оглядач Іван Тимочко.

За словами експерта, успіх ЗСУ на цій ділянці фронту свідчить про зрив планів російського командування. Повернення територій стало логічним завершенням етапу оборонної операції.

«Тобто мало того, що їх зупинили, ще й відбили частину території. Тобто факт звільнення територій — це лише один з етапів зупинки просування сил противника і зриву їхніх стратегічних задумів на цьому напрямку. Це означає не просто факт звільнених територій, а й не дали можливості противнику зайняти нові. Росіян вивели у мінус», — заявив Іван Тимочко.

Одним із чинників успіху оглядач називає адаптацію українських підрозділів до методів ведення бою ворога. Зокрема, йдеться про ефективну боротьбу з малими групами піхоти, які намагалися проникати вглиб українських позицій.

«Знайдений спосіб протидії просочуванням противника. Я не кажу, що він ідеально продуманий, але тим не менш», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, за даними аналітиків, лютий став переломним — за останні два тижні місяця Сили оборони відвоювали більше земель, ніж захопив ворог. Загалом від початку року звільнено близько 257 кв. км. Темпи деокупації зростають: якщо в середині лютого (14–20 числа) чистий приріст становив 33 кв. км, то за останній тиждень місяця цей показник сягнув майже 57 кв. км.