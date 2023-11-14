ЗСУ на Запорізькому напрямку взяли у полон групу російських окупантів

У полон взяли окупантів бійці бригади “Спартан” Гвардії наступу.
Українські військові на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд декількома російськими окупантами.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як стало відомо, бійці бригади “Спартан” Гвардії наступу на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями РФ.
Нагадаємо, що українські прикордонники взяли у полон двох окупантів. Це вдалося зробити під час штурму на Лиманському напрямку.
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