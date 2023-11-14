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ЗСУ на Запорізькому напрямку взяли у полон групу російських окупантів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ на Запорізькому напрямку взяли у полон групу російських окупантів

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

У полон взяли окупантів бійці бригади “Спартан” Гвардії наступу.

Українські військові на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд декількома російськими окупантами.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, бійці бригади “Спартан” Гвардії наступу на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма військовослужбовцями РФ.

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Нагадаємо, що українські прикордонники взяли у полон двох окупантів. Це вдалося зробити під час штурму на Лиманському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
1393
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