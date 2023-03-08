ЗСУ набагато краще проявляють себе в повітрі – генерал ВВС США назвав втрати росіян в авіації

Росія у війні втратила більше авіаційної техніки, ніж Україна.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 70 літаків, тоді як ЗСУ – не більше 60 літаків.

Про це розповів командувач військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерал BBC Джеймс Геккер під час своєї конференції в Колорадо.

За його словами, наразі обидві сторони не можуть вільно застосовувати авіацію на фронті для прикриття контрнаступальних операцій через наявність протиповітряної та антиракетної оборони.

Джеймс Геккер також зазначив, що ППО Росії розташована на їхній території, Білорусі та частинах тимчасово окупованої України – і має можливість пересуватися. Тому це ускладнює використання авіації України в загальновійськовому контрнаступі, який може відбутися навесні та влітку.

Генерал Геккер також нагадав, що США вже надали Україні ефективні засоби для знищення російських радарів в повітряному просторі. Йдеться про ракети AGM-88 HARM.

За його словами, за останні три тижні ЗСУ також отримали від США бомби точного наведення JDAM. Ці снаряди відрізняються збільшеним радіусом дії, що є їх суттєвою перевагою в порівнянні з іншими американськими системами HIMARS.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україна готує інфраструктуру для західних літаків.

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