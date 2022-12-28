ЗСУ наближають звільнення Кремінної: чому NYT називає місто "воротами на Сході"

Повернення Кремінної стане кроком вперед з повернення великих міст, які Росія захопила на Донбасі.

Збройні сили України наближаються до звільнення Кремінної, що на Луганщині. Деокупація міста відкриє українським захисникам шлях до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про це повідомляє американське видання New York Times.Автори матеріалу називають Кремінну "невеликим, але стратегічно важливим містом". Повернення цього населеного пункту та інших поблизу "розширило б позицію українців у регіоні та дало б їм контроль над головними дорогами".

"Кремінна є воротами до двох набагато більших міст поблизу, Сєвєродонецька і Лисичанська, важливих промислових центрів Донбасу. Взяття міста та інших населених пунктів поблизу розширить плацдарм для українських військ у регіоні та дасть їм контроль над основними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська", - наголошує видання.

До слова, NYT пише, що українські війська наблизилися до звільнення міста. Росіяни намагаються тримати оборону, адже Кремінна - один з важливих здобутків окупантів у війні. Армія РФ здійснила низку відступів і укріпили свої нові позиції оборонними бар'єрами.

Ситуація навкол Кремінної

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що Кремінна та Сватове наразі є в приоритеті, коли йдеться про загальну деокупацію Луганщини. За різними оцінками, там можуть опинитися в оточенні 15-30 тисяч особового складу росіян.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошує, що Росія стягує до району Кремінної величезну кількість резервів і техніки. Окупанти бояться втратити це місто на Луганщині. Адже втрата міста призведе до краху всієї лінії оборони РФ у Луганській області.

За словами глави держави Володимира Зеленського, Кремінна - один з напрямків на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації.

Своєю чергою, британські розвідники зауважують, що останніми днями Росія зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної. Ймовірно, агресорка приділятиме першочергову увагу утриманню лінії фронту саме тут.

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