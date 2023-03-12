"ЗСУ надавали окупантам стусанів": Арестович розповів про бої на півночі Бахмута

Олексій Арестович наголосив, що Бахмут вистоїть під захистом українських військових.
Військовий оглядач та ексрадник ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові дали доброї прочуханки окупантам під час боїв на півночі Бахмута Донецької області.
Про це він сказав під час ефіру з російським опозиціонером Марком Фейгіним.
"Вони бодаються біля Мар'їнки, а також намагаються оточити Авдіївку, але ключ – це Бахмут. Злі язики кажуть, що східну частину Бахмута окупанти захопили, але це ж злі язики. Наше командування каже, що Бахмут стояв, стоїть і буде стояти. На північ від Бахмута ми навіть сходили туди, гарненько стусанів надавали їм, за словами злих язиків до речі. Втім, ситуація все одно там важка", - сказав Арестович.
Він також зазначив, що наступ окупантів на Куп'янському напрямку загальмувався, на Лиманському напрямку "вони щось намагаються, але темпи впали і ми їх відсунули".
Нагадаємо, майор запасу ЗСУ та військовий експерт Олексій Гетьман розповів, що вже зараз завдяки успішним діям українських захисників можна вважати, що ПВК "Вагнер" не є потужним угрупуванням та існує де-юре.
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