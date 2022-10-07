ЗСУ накопичили сили, аби звільнити Сватове та Кремінну - військовий експерт

ЗСУ звільнять Сватове та Кремінну найближчим часом, тому що вони накопичили сили для подальшого наступу.

Військовий оглядач Денис Попович розповів про це в інтерв'ю НВ.

Військовий оглядач Денис Попович в інтерв'ю Радіо НВ спрогнозував, коли Збройні сили України звільнять Сватове та Кремінну.

"Так звані російські воєнкори, які висвітлюють ситуацію на фронті, кажуть, що відбувалося перегрупування, і тепер українська армія накопичила сили для подальшого руху. Насамперед називається Сватове, у другу чергу - Кремінна", - заявив Попович.

Однак щодо часу експерт відповів, що відбудеться це протягом "кількох днів".

"Гадаю, все-таки не тижні. Якщо ми там провели перегрупування і якщо наші сили перевершують сили противника, гадаю, що це не тижні. Думаю, що найближчим часом ми почуємо добрі новини з цього напряму", - сказав експерт.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ відразу на двох напрямках: в Харьківській та Херсонській областях. Деокупують території також і на Луганщині. Водночас окупанти роблять активні спроби зламати українську оборону по лінії Горлівка – Бахмут – Піски. Проте особливого успіху противник не має.

Читайте також: