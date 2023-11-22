ЗСУ накрили артилерійським вогнем групу окупантів, які намагалися наступати на Токмацькому напрямку (відео)

Окупанти отримали "на горіхи" та відійшли.

Російські окупанти в районі Новопрокопівки на Токмацькому напрямку намагалися штурмувати українські позиції. Проте їх накрила артилерія Сил оборони.

Про це на своїй сторінці написав журналіст Юрій Бутусов.

“Група окупантів в районі Новопрокопівки на Токмацькому напрямку вночі намагалася штурмувати наші позиції, на яких знаходились бійці Бригади НГУ “Спартан”. Але завдяки злагодженим діям між піхотою, аеророзвідкою та артилерією, ворог, зазнавши втрат, зрештою, вимушений був відступити”, - написав Бутусов та додав відео успішної операції Сил оборони.

На кадрах видно, як дві групи окупантів пересуваються насадженням. Якоїсь миті їх накриває артилерійський вогонь. Внаслідок чого частина росіян загинула, інші втекли.

Українські військові накрили артилерійським вогнем групу окупантів

Нагадаємо, що пілоти ударних БПЛА знищили бронетехніку окупантів на Херсонщині.

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