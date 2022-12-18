ЗСУ намагались ліквідувати начальника Генштабу РФ Герасимова: Арестович розповів, як це було

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ЗСУ справді намагались ліквідувати начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, коли той приїхав до Ізюму.

Про це він розповів російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, Герасимов наважився приїхати до Ізюму Харківської області орієнтовно наприкінці квітня- у травні. ЗСУ про це дізнались та намагались ліквідувати окупанта. Штаб, в якому було російське керівництво був вщент знищений, проте на жаль, Герасимов встиг виїхати.

"Там загинуло і без Герасимова достатня кількість старших офіцерів, охорони і так далі. Але він встиг від'їхати трохи раніше. Не встигли", - пояснив Арестович.

Спроба ліквідації Герасимова в Україні: що відомо

Напередодні видання NYT повідомляло, що Білий дім намагався переконати українське керівництво не ліквідовувати Валерія Герасимова, коли той приїхав до України.

У США вирішили не повідомляти Україну про те, що Герасимов приїхав на окуповану території, оскільки побоювались, що його можуть спробувати ліквідувати. Проте українські військові без допомоги Білого дому про це дізнались і обстріляли штаб окупаційної армії.

Тоді, за офіційними даними, внаслідок удару загинули десятки російських військових, Герасимов не був одним із них. Після цього російські військові керівники зменшили свої візити на лінію фронту.

Зазначимо, що російські пропагандисти повідомляли про те, що Герасимов 28 квітня приїхав до України.

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