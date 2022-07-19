ЗСУ завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні

Українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там росіяни розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

ЗСУ знищили склад зброї та військовий підрозділ, який був розташований в районі Антонівського мосту в Херсоні.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Прямо зараз передають, що є точне влучання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, в районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, який опікується охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - розповів Сергій Хлань.

Зараз на місці влучання видно густий дим. Тим часом окупаційна влада Херсону розгублена діями ЗСУ.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти викрали батьків загиблого атовця та вивезли в невідомому напрямку проукраїнського активіста.

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