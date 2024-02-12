ЗСУ направили на порятунок Авдіївки одну з найкращих бригад - Forbes

ЗСУ направили підкріплення до Авдіївки. Не виключено, що для цієї мети використали сили однієї з найкращих українських бригад.

Про це пише видання Forbes.

Третя окрема штурмова бригада — єдина із сухопутних бригад ЗСУ, про яку точно відомо, що минулого тижня вона перебувала в резерві на сході України.

Напередодні бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про підкріплення.

"Посилюємо рубіж блокування, встановлюємо додаткові вогневі позиції, залучаємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання триває", — зазначив він.

Можливо, події в Авдіївці останніми тижнями змусили третю бригаду призупинити навчання і повернутися на фронт, вважають журналісти.

За словами журналістів, падіння оборони Авдіївки не було неминучим. На початку наступу російських військ у жовтні українські захисники перебували на вигідних позиціях, але проросійські республіканці в американському Конгресі своєчасно не забезпечили ЗСУ боєприпасами.

Що відомо про ситуацію в Авдіївці

Тарнавський повідомив, що ситуація під Авдіївкою напружена, але контрольована, окупанти намагаються за будь-яку ціну якнайшвидше захопити місто, а також Новомихайлівку та втрачені ними минулого літа території.

За останніми даними Генштабу, за минулу добу, як і в попередні дні, найбільше російських атак було на Авдіївському напрямку.

Днями розвідка Британії констатувала, що Авдіївка залишається основним об’єктом російських атак. За даними розвідки, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.

Аналітики кажуть, що станом на 12 лютого окупанти просунулися в Авдіївці, там тривають позиційні бої.

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