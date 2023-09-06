ЗСУ наступають на двох напрямках та просунулися південніше Роботиного – Генштаб

Водночас російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше від Кліщіївки.

ЗСУ просунулися південніше Роботиного на Запоріжжі та продовжують наступ на Мелітопольському і Бахмутському напрямках.

Про це речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 6 вересня.

Так, Ковальчук заявив про успіх українських військ, який вони мали на напрямку Роботине-Новопрокопівка у Запорізькій області. Захисники закріплюються там на досягнутих рубежах.

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Сили оборони України також завдають ударів із артилерії по виявлених цілях російських окупантів, проводять заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ також надалі тиснуть на ворога південніше від Бахмута. Загарбники зазнають там втрат, переміщують підрозділи та використовують резерви.

Водночас українські бійці стримують наступ росіян на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше від Кліщіївки. Тривають важкі бої.

До слова, за оцінками військового експерта Олега Жданова, "ворог приніс у жертву" Лиманський напрямок і зараз може наступати лише на Куп’янському напрямку, щоб змусити ЗСУ перекидати туди резерви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Артилерія не змовкає ні на хвилину! Поблизу Куп'янська росіяни зосередили цілу армаду військ!

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