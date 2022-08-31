ЗСУ наступають на півдні: ситуацію на фронтах України показали на новій мапі бойових дій

Українські військові 31 серпня продовжують наступати на південному фронті, завдаючи ударів одразу на трьох напрямках.

Таким чином ситуація на південному фронті України не змінилася у порівнянні з попереднім днем.

Про це свідчать дані на свіжій мапі бойових дій, яку опублікувало Міноборони Британії.

Так, ЗСУ проводять контрнаступальні атаки вздовж лінії фронту на Херсонщині. Захисники України намагаються прорвати оборону російських загарбників на трьох напрямках.

Водночас російська армія стягує дедалі більше техніки і живої сили на південний напрямок, аби завадити ЗСУ провести наступ.

Щодо ситуації на східному фронті України, то там окупанти намагаються просуватися в районі Харківщини, Луганщини та Донеччини. Проте ці спроби є безуспішними.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IvAStY01Bp



#StandWithUkraine pic.twitter.com/jCE6hDGLS2 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 31, 2022

Нагадаємо, за прогнозами військового експерта Олега Жданова, жовтень-листопад стануть критичними для Росії, оскільки у військових закінчуються річні та піврічні контракти.

Знаю, але сам чекаю і мовчу: Віталій Кім заінтригував щодо успіхів ЗСУ на Півдні

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