ЗСУ наступають на трьох ділянках фронту, створюють умови для головного удару - ISW

Протягом минулої доби, 21 червня, українські війська вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту. ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, попри повільніший, ніж очікувалося, темп контрнаступу.

Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В українському Міноборони повідомили, що Сили оборони досягли часткового успіху в наступальних операціях на напрямку Білогорівка-Шипилівка, що приблизно за 10 км на південь від Кремінної на Луганщині.

У Генштабі України повідомляли, що армія продовжували наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей на лінії Вільне Поле - Макарівка.

Українські та російські джерела повідомили, що ЗСУ продовжують наступальні дії на заході Запорізької області, як на південь, так і на південний захід від Оріхова, а тим часом окупанти контратакують, щоб відновити втрачені позиції на цьому напрямку.

Аналітики наголошують, що контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій. Ба більше - українські офіційні особи зовсім недавно висловили спостереження, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України. Приміром, заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що недоцільно вимірювати успіх військових дій "тільки кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів".

Експерти ISW зазначають, що нинішні дії українських військ можуть мати різні цілі. Аналітики наголошують, що втрати неминучі з обох боків, але ретельне оперативне планування українського командування, ймовірно, спрямоване на те, щоб пом'якшити та збалансувати ці умови контрнаступу.

"Можливо, українські війська проводять кілька наступальних операцій на всьому театрі, щоб поступово вивести з ладу російські сили та створити умови для майбутнього основного удару", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов каже, що головним пріоритетом Збройних сил України під час наступу є "артилерійське знекровлення" російських військ і максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків.

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