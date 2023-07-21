ЗСУ наступають на трьох напрямках: де тривають найважчі бої

На Бахмутському напрямку українські Сили оборони продовжують контрнаступальні дії. ЗСУ ведуть важкі бої біля Бахмута.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, на Бахмутському напрямку українські оборонці ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

"На напрямках Оріхово-Василівка-Парасковіївка, Кліщіївка-Андріївка тривають важкі бої без зміни положень", - наголосив представник ЗСУ.

Ковальов наголосив, що російські окупанти чинять потужний опір та застосовує резерви. Втім, ворог зазнає втрат.

Тим часом українські війська успішно наступали на трьох напрямках південного фронту. Так, на напрямках Новоданилівка-Вербове, Новоданилівка-Роботине, Новодарівка-Приютне мали успіх. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім того, українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Контрнаступ ЗСУ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ ЗСУ буде важким та тривалим. Він зазначив, що наступальні дії ведуться повільніше, ніж це передбачалось перед початком контрнаступальних дій

У ЦРУ пояснили, чому контрнаступ ЗСУ завершиться успіхом. За словами директора управління Вільяма Бернса, армія РФ страждає від значних "структурних недоліків", який приховує потужним оборонним укріпленням.

Тим часом у виданні NYT дізналися цікаву деталь, яка мотивує бійців. Особливістю називають те, що українським військовим дозволяють воювати за звільнення їхніх рідних міст і сіл, хоча зазвичай бійці воюють там, куди їх відправляє командування.

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