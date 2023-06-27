ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, де вони закріплюються

Водночас ЗС РФ наступають на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Українська армія успішно наступає на декількох напрямках на півдні та сході: на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у вівторок, 27 червня.

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Зокрема, на напрямках Новодарівка – Приютне, Новоданилівка – Роботине українські військові мали успіх. Вони продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Окрім того, Сили оборони ведуть наступ на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. За словами Ковальова, мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Деокуповані території на Бахмутському напрямку станом на 26 червня. ФОТО: скрин/DeepStateMap

Водночас ЗС РФ наступають на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські військові продовжують стримувати їхній атаки.

Ситуація на фронті 27 червня

Згідно із ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ, протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, на Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Також проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

Британська розвідка вранці 27 червня підтвердила, що Сили оборони під час контрнаступу відвоювали під Донецьком окуповану від 2014 року територію. У зведенні повідомляють, що українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, що неподалік Донецька.

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