ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

За словами речника Генштабу, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, мали успіх у районі Старомайорського Донецької області.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону вранці 26 липня.

За його словами, українські військові закріплюються на досягнутих рубежах. Також продовжують завдати вогневого ураження артилерією по виявлених цілях ворога та ведуть контрбатарейну боротьбу

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного Запорізької області. Водночас продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - розповів Ковальов.

Щодо Бахмутського напрямку, то українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Окупанти наступають на Лимано-Куп'янському напрямку

За даними Генштабу, росіяни ведуть наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Ковальов наголосив, що українські війська стримують атаки російських військ на цих напрямках.

"Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, однак зазнає значних втрат. На цій ділянці фронту тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень", - розповів речник відомства.

Як повідомляли раніше в Інституті вивчення війни (ISW),Українська армія продовжує контрнаступ на трьох ділянках фронту і має просування. В районі Бахмута досягла тактично важливих успіхів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ жахають окупантів на Запорізькому напрямку!

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