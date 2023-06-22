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ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, де найзапекліші бої

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли, де найзапекліші бої

ЗСУ наступають на трьох напрямках - Генштаб / Фото: Associated Press

Тим часом окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках. Найважчі бої тривають на Лиманському напрямку. 

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, на напрямку Рівнопіль – Старомайорське українські сили мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

"Там вони завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - розповів він. 

На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Білогорівка та Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. 

ЗСУ наступають у напрямку пунктів Білогорівка та Діброва. ФОТО: DeepStateMap / ©
ЗСУ наступають у напрямку пунктів Білогорівка та Діброва. ФОТО: DeepStateMap

Наступ російських окупантів

За словами Ковальова, українські війська продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області

За даними Генштабу, за минулу добу відбулось понад 40 бойових зіткнень. Російська армія надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

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Дата публікації
Перегляди
7505
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