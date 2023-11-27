ЗСУ наступають одразу на кількох напрямках: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. За минулу добу ЗСУ відбили там 30 ворожих атак. Загалом протягом доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Авдіївському напрямку безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак.

На Лиманському напрямку ворог загарбники намагались штурмувати в районі Серебрянського лісництва, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області.

"Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначили у Генштабі.

На Шахтарському напрямку противник наступальних та штурмових дій не проводив.

На Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони України також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, керівник МВА Віталій Барабаш заявив, що росіяни намагаються оточити Авдіївку з флангів. Вони активно штурмують її з боку тимчасово окупованого Донецька. Щодня у місті фіксують 30-40 масованих обстрілів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Третя хвиля наступу на Авдіївському напрямку. Приголомшливі дані української розвідки

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