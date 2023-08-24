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ЗСУ наступають південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах - Генштаб

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ наступають південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах - Генштаб

Збройні сили України / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Також українські війська мали успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті.

Українські військові наступають південніше міста Бахмут та мають успіх.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов вранці 24 серпня.

За його словами, українські військові на цьому напрямку закріплюються на досягнутих рубежах.

А на південному фронті Сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мали успіх у напрямку Новопрокопівки.

Як повідомляли раніше в Інституті вивчення війни, ЗСУ перебувають дуже близько від другорядних рубежів російської оборони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Коротко про головне за 23 серпня: "подарований" росіянами гелікоптер та атака по Сумщині"

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Перегляди
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