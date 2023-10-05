ЗСУ наступають та штурмують на 2 напрямках фронту: де атакують окупанти

ЗСУ продовжують тримати оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, крок за кроком звільняючи окуповані території.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зведенні 5 жовтня.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень із ворогом. Окупанти завдали 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, влаштували 47 обстрілів РСЗВ по позиціях ЗСУ та цивільних об’єктах України. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед мирних жителів. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Атака дронами та обстріли України

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У ніч проти 5 жовтня російські війська атакували Україну 29 ударниими безпілотниками типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 24 ворожих дрони.

Загарбники також влаштували авіаудари по таких населених пунктах: Синьківка, Подоли Харківської області; Куземівка, Новоселівське, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Торецьк, Олександро-Шультине, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

З артилерії ворог гатив по понад 140 населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронтах

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Також ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 7 атак загарбників к районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмувати південніше від Бахмута, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Захисники закріплюються там на досягнутих рубежах.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російська армія безуспішно намагалась відновити втрачене положення в районі Авдіїївки та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного на Донеччині. Окупанти провели понад 15 невдалих атак у районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські війська успішно відбили атаки противника в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Захисники України завдають російським військам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку українські оборонці продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади росіян та завдають успішного ураження по тилах ворога.

Протягом 4 жовтня українська військова авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Підрозділи українських ракетних військ завдали ураження по пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та по складу боєприпасів противника.

До слова, напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія має плани "заморозити" війну в Україні.

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