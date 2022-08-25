ЗСУ натовкли окупантів, які пішли штурмом на Херсонщині

На Херсонському напрямку російські окупанти спробували піти на штурм.
ЗСУ їм "дали маторжеників" і ті відступили.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Спроба ворожого мотострілецького відділення здійснити штурмові дії в напрямку Таврійського, також успіху не мала. Із втратами ворог ретирувався", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" зазначили, що ворог 6 разів атакував позиції ЗСУ гелікоптерами і штурмовою авіацією. На щастя, обійшлося втрат.
Раніше повідомляли, що радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що найближчі 2-3 місяці будуть вирішальними у війні. Подальші дії на полі бою залежатимуть від постачання Заходом військового озброєння.
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